Milano, 17 gen. (LaPresse) – Sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 8 mesi e a 2 anni e 10 mesi Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, i due no vax ritenuti responsabili del raid contro l’hub vaccinale di Brescia. Lo confermano a LaPresse i legali dei due operai: lo scorso aprile Pluda e Zanardelli lanciarono una molotov contro il centro vaccinale realizzato nella città lombarda da AiutiAMO Brescia per accelerare le prime somministrazioni in una delle città più colpite dalla pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata