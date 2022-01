Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – “Non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con Bruno (La Maire, ministro dell’Economia francese, ndr), Pascal Donohoe e tutti i miei colleghi nell’Eurogruppo e all’Ecofin domani. Come piccola risposta a Bruno Le Maire, penso che sia io che Bruno siamo politici realistici, ed entrambi non siamo dei sognatori sull’ulteriore sviluppo del Patto di stabilità e crescita e su tutte le altre questioni all’ordine del giorno quest’anno, e in particolare durante la Presidenza francese del Consiglio Ue”. Così il ministro dell Finanze tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata