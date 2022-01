Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – “Dobbiamo essere molto chiari sul fatto che non stiamo ripetendo vecchie discussioni, ma stiamo affrontando una situazione completamente nuova. Nuova per il livello di profondità del debito che tutti abbiamo aumentato in reazione alla pandemia e nuova per l’enorme bisogno di investimenti per la transizione climatica che abbiamo”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles.

