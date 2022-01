Milano, 17 gen. (LaPresse/AP) – L’aereo con a bordo il numero 1 del mondo di tennis Novak Djokovic è atterrato in Serbia. Djokovic, che avrebbe voluto partecipare agli Australian Open, di cui è campione uscente e che hanno preso il via oggi, è stato espulso dall’Australia per non essere vaccinato contro il Covid-19.

