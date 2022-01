Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese”. Lo scrive su Twitter la neoeletta deputata del Pd, Cecilia D’Elia, dopo l’inizio degli scrutini delle Suppletive per l’elezione del seggio lasciato libero da Roberto Gulatieri.

