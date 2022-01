Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Di un dato sono assolutamente certo: se la ‘catastrofe’ è stata sino ad oggi evitata lo si deve al lavoro immane dei dirigenti scolastici, dei loro staff, dei referenti Covid, dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria”. Lo dichiara in una nota il presidente dell’Anp, Antonello Gianelli, dove fa il punto sulla prima settimana di ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia. “Per essere più chiari, quello appena trascorso è stato l’ennesimo fine settimana che ha visto molti colleghi impegnati, senza soluzione di continuità, nel processare le richieste di tracciamento, nel predisporre le comunicazioni per le famiglie e per gli studenti, nel definire le disposizioni per il personale”, dice ancora. “Il tracciamento, in particolare, ha un carattere sanitario del tutto estraneo alla dirigenza delle scuole e deriva dalla clamorosa latitanza delle ASL e dalla loro inaccettabile propensione a delegare ai colleghi i relativi adempimenti. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’autonomia scolastica non riguarda le misure sanitarie”, il pensiero di Giannelli.

