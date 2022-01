Roma, 17 gen. (LaPresse) – In merito alla ‘catastrofe evitata’ evocata dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo la prima settimana di riapertura delle scuole “non possiamo che esserne soddisfatti e lo saremmo ancora di più se i dati del recente monitoraggio ministeriale riguardante i contagi e le quarantene di alunni e personale relativi al periodo dal 20 dicembre all’8 gennaio fossero stati resi noti. Chiediamo la pubblicazione delle statistiche desumibili dalla nuova rilevazione in scadenza domani 18 gennaio”. Lo dice in una nota il presidente dell’Anp, Antonello Gianelli, dove fa il punto sulla prima settimana di ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia.

