Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Quello della scuola è un problema sanitario che interessa tutto il pianeta. Io rivendico con forza il fatto che debba restare aperta. La dad è un ottimo strumento di governo dell’emergenza ma non può sostituire l’ordinario”. Lo dice a LaPresse, Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts e consulente del ministero dell’Istruzione. Per quanto riguarda la proposta di mettere in dad solamente i non vaccinati “è complicato perché genera un meccanismo di discriminazione difficile da digerire”. Il riferimento è soprattutto ai tanti 10-12enni “che non sono vaccinati magari perché a casa ci sono uno o entrambi i genitori che sono contrari alla loro vaccinazione”.

