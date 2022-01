Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – “È con il cuore pesante che ho dovuto rinunciare al mio tributo al mio buon amico David Sassoli. Voglio ancora onorare la sua memoria con una rosa bianca che era un simbolo del suo impegno politico e morale per tutta la vita. Buona strada, caro David”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post su Twitter in cui è ritratta con una rosa bianca. Von der Leyen non ha potuto partecipare alla cerimonia in onore di David Sassoli perché il suo autista è risultato positivo al Covid.

