Roma, 17 gen. (LaPresse) – Per consentire ai grandi elettori che sono positivi al Covid o in quarantena di partecipare alle votazioni del presidente della Repubblica “è necessario un protocollo di sicurezza” come, ad esempio, quello che è stato stilato per gli stadi, e, “al momento dalla Camera non è arrivata nessuna richiesta sulle misure anti Covid inerenti l’elezione in sicurezza” del successore di Sergio Mattarella al Quirinale. E’ quanto apprende LaPresse da fonti di Governo, che specificano come la circolare pubblicata dal ministero della Salute lo scorso 13 gennaio per regolare gli spostamenti delle persone contagiate e in quarantena “non c’entra nulla” con il voto presidenziale ed “è stata congegnata per gli spostamenti di domicilio e di residenza”.

