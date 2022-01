Seul (Corea del Sud), 17 gen. (LaPresse/AP) – – La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici in mare oggi, nel suo quarto lancio di armi questo mese. Lo ha affermato l’esercito sudcoreano, sottolineando l’apparente obiettivo Pyongyang di dimostrare la sua potenza militare in un momento in cui i contatti diplomatici con gli Stati Uniti sono interrotti e le frontiere blindate per la pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata