Milano, 17 gen. (LaPresse) – “L’assunzione di 500 nuovi vigili darà soprattutto la moltiplicata disponibilità di turni in strada giorno e notte. Ci aspettiamo che l’ingente sforzo del Comune, in un momento difficile per far quadrare il bilancio, sia accompagnato da un adeguato e immediato rinforzo da parte dello Stato”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala nel corso del suo intervento in apertura del Consiglio comunale dedicato al tema sicurezza annunciando l’apertura giovedì prossimo al bando per la formazione delle graduatorie per le nuove assunzione dei vigili urbani”.

