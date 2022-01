Trento, 17 gen. (LaPresse) – E’ ricoverato in gravi condizioni l’operaio di 22 anni che è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda metalmeccanica di Trento. Il ragazzo stava operando con una pressa: per cause ancora in via di accertamento da parte di carabinieri e unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Provincia, è rimasto incastrato con la mano destra nel macchinario. L’arto ha subìto un importante schiacciamento. Immediato l’allarme da parte dei colleghi: l’operaio è stato trasferito d’urgenza al Santa Chiara.

