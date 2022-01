Torino, 17 gen. (LaPresse) – Tutti gli atleti, professionisti o dilettanti, che vorranno entrare in Francia per affrontare un torneo o una competizione dovranno essere regolarmente vaccinati. Lo riporta Afp citando fonti governative. La regola varrà anche per gli sportivi stranieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata