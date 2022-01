Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – La riunione dell’Eurogruppo di oggi “sarà l’occasione per discutere tre cose: la qualità della nostra risposta politica, la risposta economica alla crisi, anche rispetto a quella dei nostri grandi attori economici, e su questo ascolteremo il capo economista dell’Ocse. Poi discuteremo delle politiche per i prossimi mesi. Su come rendere il supporto più selettivo per le nostre economie, su come eliminare gradualmente alcune delle ampie misure di sostegno e come evitare che queste siano abbandonate troppo presto”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata