Cagliari, 17 gen. (LaPresse) – Terapie intensive al 14% (il limite in zona bianca è al 10%), ricoveri al 15% (esattamente la soglia prevista) e 612 positivi ogni 100mila abitanti a fronte dei 50 previsti. Sono questi i dati Agenas di oggi. Dati dai quali si evince che basterà qualche ricovero nei reparti Covid fra oggi e domani e la Sardegna passerà in zona gialla già dalla prossima settimana: i 12 ricoveri di ieri hanno fatto arrivare i posti letto occupati a 236, capienza massima per restare nella zona di rischio più bassa. Determinanti saranno i dati di oggi e domani.

