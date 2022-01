Roma, 17 gen. (LaPresse) – In merito alla proposta degli autotest “la mia prima reazione è stata di sorpresa. Potrebbe essere una cosa funzionale ma non mi pare il momento, dobbiamo essere prudenti”. Lo dice a LaPresse, Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts. Il medico sottolinea poi come ci sia da considerare anche la “variabile della disciplina dei cittadini”. “Se lo avessero proposto i norvegesi magari….”, dichiara ironicamente. Miozzo infine mette in luce la “scarsa capacità” di effettuare il tampone nella maniera corretta da parte della popolazione e questo potrebbe produrre “molti falsi negativi”. “Diciamo che nel medio o lungo periodo potrebbe funzionare però servono formazione e controllo”, conclude.

