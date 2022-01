Roma, 17 gen. (LaPresse) – In merito al sistema a colori “è possibile rivedere l’impostazione ma è questione di tempi”. Lo dice a LaPresse, Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts. “Occorre verificare quando si sarà stabilizzato il percorso di questa nuova ondata e se gli ospedali possono garantire di essere effettivamente pronti per eventuali situazioni di emergenza”, spiega ancora. Secondo Miozzo la classificazione in colori delle Regioni “ha aiutato il Paese ad affrontare questo disastro e mi pare che lo stiamo facendo nel modo giusto”. Per il medico “con questo virus non c’è nulla di scritto sulla pietra e chi dice di avere la sfera di cristallo è un imbecille”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata