Reggio Emilia, 17 gen. (LaPresse) – Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18 enne di origini pachistane e residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie da mesi, sarà estradato in Italia il 20 gennaio. Come confermato da fonti investigative, l’uomo, arrestato in Francia lo scorso settembre, è tra i cinque indagati per la scomparsa della ragazza, insieme ai due genitori, un cugino attualmente nel carcere di Reggio Emilia e un altro parente. La decisione di portarlo in Italia è arrivata all’esito della definizione della procedura di estradizione con la Francia e, secondo quanto si apprende, l’uomo sarà preso in consegna all’aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi dal personale del Servizio di Cooperazione internazionale della Polizia criminale, che ha fornito collaborazione ai carabinieri di Reggio Emilia nei rapporti di collaborazione con le autorità francesi. Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine, l’indiziato arriverà in Italia nel primo pomeriggio all’aeroporto di Bologna, dove sarà consegnato ai militari del Nucleo investigativo per essere portato nella Casa circondariale di Reggio Emilia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

