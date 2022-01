Torino, 17 gen. (LaPresse) – Roberto D’Aversa non è più il tecnico della Sampdoria. Il club ligure comunica infatti in una nota di “aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra – si legge sul sito della società blucerchiata – Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”. Fatale per D’Aversa la sconfitta interna di sabato in campionato contro il Torino (2-1). La Sampdoria, che ha incassato tre sconfitte consecutive nel 2022, si trova al 14° posto in classifica con 20 punti raccolti in 22 partite, con un margine di quattro punti sulla zona retrocessione. Il posto di D’Aversa dovrebbe essere preso da Marco Giampaolo.

