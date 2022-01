Colleyville (Usa), 16 gen. (LaPresse/AP) – Le quattro persone prese in ostaggio nella sinagoga di Colleyville in Texas sono state liberate. A renderlo noto nella notte italiana il governatore Greg Abbott via twitter. Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz e il sequestratore è morto. Non si conoscono ancora altri dettagli relativi all’irruzione.

