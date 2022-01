Roma, 16 gen. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il sequestro di quattro persone avvenuto in una sinagoga del Texas è stato un “atto terroristico”. Parlando a Filadelfia, il presidente ha aggiunto che non ci sono informazioni sufficienti sul motivo per cui l’uomo ha preso di mira la sinagoga.

