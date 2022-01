Roma, 16 gen. (LaPresse) – Se l’Occidente non soddisferà le richieste di sicurezza russe, Mosca potrebbe adottare misure come il posizionamento di missili nucleari vicino alla costa degli Stati Uniti. E’ quanto avrebbero accennato funzionari russi a margine dei negoziati con i Paesi occidentali della scorsa settimana, secondo quanto riporta il New York Times. “Ci sono stati accenni, mai del tutto espliciti, che le armi nucleari potessero essere spostate in luoghi – forse non lontani dalla costa degli Stati Uniti – che avrebbero ridotto i tempi di allerta dopo un lancio a soli cinque minuti”, scrive il giornale.

