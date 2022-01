Melbourne, 16 gen. (LaPresse/AP) – Novak Djokovic ha lasciato l’Australia dopo che il suo visto per la permanenza nel Paese è stato cancellato visto che il tennista non è vaccinato contro il covid-19. Lo sportivo serbo è in viaggio verso Dubai su un volo della compagnia Emirates.

