Torino, 16 gen. (LaPresse) – Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo di Altenmarkt. L’azzurra ha trionfato in 1’10″84, precedendo la svizzera Corinne Suter (+0.04) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.17). Ai piedi del podio Marta Bassino, quarta a 43 centesimi dalla connazionale. Nella top ten anche Elena Curtoni, ottava. Per la carabiniera di La Salle si tratta del 18° successo in carriera in Coppa del Mondo.

