Milano, 16 gen. (LaPresse) – I Maneskin, vincitori della scorsa edizione, saranno tra i super ospiti del Festival di Sanremo. La ha annunciato al TG1 Amadeus. In precedenza lo stesso conduttore aveva annunciato la presenza come ospiti di Checco Zalone e Cesare Cremonini. “Siamo prontissimi di tornare, non vediamo l’ora”, ha detto il frontman Damiano in collegamento dagli Stati Uniti. “Sarà davvero bellissimo, una grandissima emozione e vogliamo ringraziare Amadeus per questa opportunità”, hanno aggiunto gli altri componenti del gruppo romano.

