Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Un Paese che conta circa 300 decessi al giorno deve essere anche attento alle parole. Ho sentito troppo spesso banalizzazioni tipo è un raffreddore”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di ‘Controcorrente’, su Rete4. “Con i vaccini, e con tre dosi in particolare, Omicron è molto più debole e ci sono molte meno possibilità che il virus possa portare una persona in ospedale – aggiunge -. Allora per me non è né un raffreddore né un’influenza e va trattata con la massima attenzione questa fase pandemica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata