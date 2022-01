Sassari, 16 gen. (LaPresse) – “La decisione di sporgere denuncia querela è avvenuta dopo giorni di sofferenza psicologica da parte della mia assistita, che non pensava ad altro se non al bambino che non c’era più. Dopo aver parlato insieme abbiamo valutato la possibilità di ricorrere alle vie legali, ma non per avere un risarcimento danni o per vendetta: la volontà è di dare un senso a tutto quello che è successo. Da parte dell’Azienda Ospedaliera non è arrivato nessun messaggio di scuse, è mancata l’umanità”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Gabriele Sechi, rappresentante legale dei coniugi Alessia ed Enzo Nappi, in merito alla decisione di ricorrere alla giustizia dopo che la donna, incinta di 5 settimane, ha perso il bambino dopo essere stata respinta dal Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico delle Cliniche San Pietro di Sassari perché non in possesso del referto di un tampone molecolare anti-Covid. (Segue)

