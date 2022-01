Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Visto il numero delle persone ancora non vaccinate prevediamo che tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 subiranno un elevato stress” sul sistema sanitario “per ricoveri e terapie intensive”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a Mezz’ora in Più su Rai3.

