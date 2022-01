Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Non si può scappare dalla variante Omicron”, lo ha detto Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a Mezz’ora in Più su Rai3, sottolineando l’importanza della vaccinazione. “Ci sono prove che i vaccinati hanno 10 volte in meno di probabilità di morire o di contrarre malattie gravi”, ha aggiunto Kluge.

