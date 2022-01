Venezia, 16 gen. (LaPresse) – Venezia ed Empoli hanno pareggiato per 1-1, in una gara valida per la 22/a giornata di Serie A. Toscani in vantaggio con un gran gol di Zurkowski al 26′, su assist di Bandinelli. Il pareggio del Venezia firmato da Okereke al 73′, su perfetto assist del neo acquisto Nani entrato da pochi secondi. In classifica, l’Empoli sale all’11° posto con 29 punti mentre il Venezia è ora 17° con 18 in piena zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata