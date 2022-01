Ieri il successo della Juventus, 2-0 sull'Udinese. Colpi in trasferta per Torino e Lazio

Il Verona ha vinto 4-2 al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo nella gara valida per la 22/a giornata di Serie A. Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Caprari al 37′ e Barak al 44′. Nella ripresa Scamacca accorcia le distanze al 9′, ma di nuovo Barak, questa volta su rigore, al 12′ riporta l’Hellas avanti di due reti. Gli emiliani non cedono e al 22′ Defrel riapre i giochi firmando il 3-2, poi in pieno recupero ancora lo scatenato Barak chiude definitivamente la partita firmando la tripletta personale. La squadra di Tudor sale così a 30 punti, al decimo posto, scavaldando proprio il Sassuolo fermo a 28.

Negli anticipi del sabato, Sampdoria-Torino 1-2, Salernitana-Lazio 0-3 e Juventus-Udinese 2-0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata