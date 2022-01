Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Per favore, mandate via ogni forma di chiacchiericcio. Siate uomini consacrati, uomini di Vangelo, ma uomini. Se tu hai qualcosa contro l’altro, abbi i “pantaloni” di dirgli in faccia questo, dirgli in faccia le cose o tacere. O quell’altro criterio, dirlo a chi può porre rimedio, cioè i superiori. Ma non fare dei gruppetti, perché questa è la spiritualità del “tarlo”, che fa cadere la forza di una comunità religiosa. Niente chiacchiericcio per favore”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza i partecipanti al 164° Capitolo Generale dell’Ordine dei Chierici Regolari Teatini.

