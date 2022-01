Roma, 15 gen. (LaPresse/AP) – Un uomo avrebbe preso in ostaggio alcuni fedeli in una sinagoga vicino a Fort Worth, in Texas. Il dipartimento di polizia di Colleyville ha twittato sabato pomeriggio che era in corso un’operazione della Swat all’indirizzo della Congregazione Beth Israel. Secondo alcuni media l’uomo sarebbe armato.

