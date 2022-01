Roma, 15 gen. (LaPresse) – Un funzionario statunitense ha riferito ad Abc News che il sequestratore della sinagoga in Texas afferma di essere Muhammad Siddiqui, il fratello di Aafia Siddiqui, la terrorista nota come Lady al-Qaida. Le autorità non hanno ancora confermato la sua identità. Siddiqui è stata condannata per aggressione e tentato omicidio di un soldato americano nel 2010 a 86 anni di carcere.

