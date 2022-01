Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Per Enrico Letta oggi Silvio Berlusconi è un candidato divisivo per il Colle, ma nel 2013 l’attuale leader del Pd elemosinava i voti di Berlusconi salvo poi definirlo entusiasticamente “E’ un grande” quando il Cavaliere assicurò la fiducia al governo Letta anche se aveva un piede fuori da Palazzo Madama per effetto della Severino. È la solita doppia morale della sinistra, la stessa sinistra che aveva candidato Prodi capo dello stato, non ha mai mediato col centrodestra e adesso – per la prima volta dopo decenni – chiede scelte condivise per il Quirinale perché non ha i numeri. Nessuna lezione, nessun veto”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

