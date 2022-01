Livorno, 15 gen. (LaPresse) – “Siamo al lavoro per capire quali nuovi interventi e misure di sostegno saranno necessarie per accompagnare le misure di sicurezza che sono state decise per contrastare la nuova ondata di contagi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a margine degli eventi di chiusura del centenario del Pci, in programma oggi al teatro Goldoni di Livorno. “C’è già un confronto aperto tra i diversi ministeri”, ha aggiunto Orlando. Il ministro ha spiegato inoltre che la prossima settimana è previsto un incontro coi sindacati “per affrontare prima di tutto la questione delle pensioni di garanzia e quelle dei giovani. Un incontro prevalentemente tecnico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata