Torino, 15 gen. (LaPresse) – La Juventus batte 2-0 l’Udinese nella gara valida per la 22/a giornata di Serie A e sale a 41 punti, agganciando momentaneamente l’Atalanta al quarto posto in classifica. Dybala sblocca il risultato al 19′ del primo tempo con una conclusione a giro in area, McKennie raddoppia di testa al 34′ della ripresa.

