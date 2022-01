Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Sono d’accordo con le considerazioni di Gianni Letta. Si è creato in Parlamento un clima bello ascoltando le commemorazioni di Sassoli. Mi piace una politica in cui non si deve sempre insultare gli altri. In nome di Sassoli si sono ascoltate le ragioni degli altri e questo è un buon metodo per eleggere il presidente della Repubblica. Che non è un giocatore, è l’arbitro e serve che sia imparziale”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1.

