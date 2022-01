Roma, 13 gen. (LaPresse) – Sui vaccini “l’Italia ha fatto meglio degli Stati Uniti”. Così il virologo Anthony Fauci che ha ricevuto dall’università La Sapienza il Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’. Nel corso del suo intervento il virologo ha mostrato una slide dove si evince come l’81% degli italiani abbia effettuato almeno una dose di vaccino contro il 74% degli statunitensi.

