Sacramento (California, Usa), 13 gen. (LaPresse/AP) – Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha rifiutato di concedere il rilascio dell’assassino di Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, più di mezzo secolo dopo l’omicidio del 1968 che ha lasciato una ferita profonda in America. Newsom, che ha citato RFK come il suo “eroe politico”, ha respinto la raccomandazione di due persone commissari per la libertà vigilata. Newsom ha affermato che Sirhan, che ora ha 77 anni, rappresenta una minaccia irragionevole per la sicurezza pubblica. Sirhan, ha scritto Newsom nella sua decisione, “dopo decenni in prigione, non è riuscito ad affrontare le carenze che lo hanno portato ad assassinare il senatore Kennedy”. Una nuova udienza per la libertà vigilata di Sirhan sarà fissata per entro febbraio 2023.

