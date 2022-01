Coblenza (Germania), 13 gen. (LaPresse/AP) – Una sentenza “storica”. Così l’Alta commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha definito la decisione del tribunale di Coblenza, in Germania, di condannare all’ergastolo per crimini contro l’umanità un ex colonnello siriano, Anwar Raslan, 58 anni, accusato di avere supervisionato gli abusi commessi su detenuti nel carcere di Al-Khatib a Douma, vicino Damasco, circa 10 anni fa. “Questo processo ha acceso riflettori tanto necessari sui tipi di tortura disgustosa e trattamento crudele e davvero disumano – compresa la miserabile violenza sessuale – a cui innumerevoli siriani sono stati sottoposti nelle strutture di detenzione”, ha detto Bachelet. E ancora: “Si tratta di un passo avanti fondamentale nella ricerca della verità, della giustizia e delle riparazioni per le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria nell’arco di oltre un decennio”.

