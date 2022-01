Roma, 13 gen. (LaPresse) – Tutti gli interventi dei parlamentari, ribadiscono piena fiducia al leader Giuseppe Conte per la trattativa, mostrando consapevolezza che la trattativa la farà il Capo Politico il quale ha già dimostrato di saper affrontare e portare a termini negoziati anche molto impegnativi in Europa. Lo fanno sapere fonti M5S. Il Presidente, peraltro, come da lui stesso anticipato, terrà costantemente aggiornati i capigruppo e tutti i componenti della cabina di regia costituita ad hoc, composta dai vicepresidenti, dai ministri, dai coordinatori dei 4 comitati politici e dal capo delegazione europea che fanno parte di diritto del consiglio nazionale

