Milano, 13 gen. (LaPresse) – Le aspettative sull’inflazione al consumo sono state riviste al rialzo di oltre un punto percentuale in media su tutti gli orizzonti temporali e dalle aziende di tutti i settori,superando il 2,0 per cento. In particolare, il tasso annuo d’inflazione si attesterebbe secondo le imprese al 3,1 per cento tra 6 mesi (da 1,4 nella precedente rilevazione), al 3,2 tra un anno (da 1,5), al 3,0 tra 2 anni (da 1,6) e al 2,8 su un orizzonte compreso fra i 3 e i 5 anni. Così Banca d’Italia nella indagine sulle aspettative di inflazione e crescita.

