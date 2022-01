Milano, 13 gen. (LaPresse) – Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal Cda di Generali. “Assicurazioni Generali informa che il consigliere di amministrazione Francesco Gaetano Caltagirone, vice presidente vicario, consigliere non indipendente e membro dei Comitati per le nomine e la remunerazione; per la corporate governance e la sostenibilità sociale ed ambientale; per gli investimenti; per le operazioni strategiche, ha comunicato questa sera le proprie dimissioni dal Consiglio”, si legge in una nota, “questa decisione è stata motivata dal consigliere dimissionario richiamando un quadro nel quale la sua persona sarebbe ‘palesemente osteggiata, impedita dal dare il proprio contributo critico e ad assicurare un controllo adeguato’, facendo riferimento alle modalità di lavoro del Consiglio di amministrazione e in particolare: alla presentazione e approvazione del piano strategico; alla procedura per la presentazione di una lista da parte del Consiglio; alle modalità di applicazione della normativa sulle informazioni privilegiate; all’informativa sui rapporti con i media e con i soci significativi, ancorché titolari di partecipazioni inferiori alle soglie di rilevanza”. Alla data odierna, il consigliere Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali Spa pari all’8,04%.

