Roma, 13 gen. (LaPresse) – “La carenza di Zitromax? L’antibiotico contro il virus non serve a niente, gli antibiotici sono contro i batteri”. Lo dice a LaPresse, Giovanni Maga, direttore istituto genetica molecolare del Cnr. “All’inizio si pensava che l’Azitromicina avesse effetto anche anti infiammatorio in realt√† le linee guida non lo raccomandano al di fuori delle infezioni batteriche”, aggiunge. “Ci sono farmaci piu specifici come i nuovi anti virali”, conclude Maga.

