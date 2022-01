Roma, 13 gen. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno urgente di un vaccino universale perché vedremo altre varianti e anche altri coronavirus”. Così il virologo Anthony Fauci che ha ricevuto dall’università La Sapienza il Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’.

