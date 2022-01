Roma, 13 gen. (LaPresse) – L’eradicazione del covid è “impossibile” l’obiettivo è quello di “controllarlo” in modo che non possa “ostacolare le nostre societa”. Così il virologo Anthony Fauci che ha ricevuto dall’università La Sapienza il Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’. “La direzione è quella ma ora in Usa con un milione di casi al giorni non ci siamo ancora – prosegue – bisogna continuare a vaccinare”.

