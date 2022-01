Roma, 13 gen. (LaPresse) – L’impatto economico sul Servizio sanitario nazionale delle mancate vaccinazioni in Italia (ciclo completo e booster) risulta essere 143,3 milioni di euro nel periodo tra il 19 novembre 2021 e il 19 dicembre 2021. E’ quanto viene sottolineato nell’ultimo report di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Universita’ Cattolica, Facolta’ di Economia, campus di Roma. L’84% dei non vaccinati con terza dose ospedalizzati non sarebbe ricoverato in area medica se fosse stato sottoposto a vaccinazione. Tra i ricoverati in terapia intensiva non vaccinati con terza dose, il 78% avrebbe evitato il ricovero in area critica, viene spiegato.

