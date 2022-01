Roma, 13 gen. (LaPresse) – In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il Covid-19, Aifa in una nota precisa che “l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata